Rueda no garantiza el apoyo del PP al pacto para traspasar la AP-9

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dejado en el aire, a la espera de que este martes se reúna la ponencia en el Congreso, cuál será la postura del PP ante el acuerdo sellado por PSdeG, BNG y Sumar en relación a la transferencia de la AP-9. Por el momento, no solo no ha garantizado el apoyo de los populares al texto pactado, sino que ha incidido en que este no se ajusta a todas las "condiciones" que recogía el que salió de la Cámara gallega con la unanimidad de todos los grupos. (Fuente: Xunta de Galicia)