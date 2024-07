Rueda pide "no dejar pasar oportunidades" en proyectos como Altri para no "arrepentirse"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho un llamamiento a "no dejar pasar oportunidades" en proyectos que "tienen mucho que ver con el sector textil", en alusión a Altri sin citarla. Sostiene que debe haber un "cumplimiento de la normativa" y "garantizar" la sostenibilidad y medio ambiente, pero avisa que no hay que dejar pasar trenes para no "arrepentirse después". Alerta de que "los que no quieren que no haya ningún proyecto", dice, "intentarán que los siguientes tampoco salgan".(Fuente: Xunta de Galicia)