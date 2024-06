El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha querido calificar la intención de Junts de votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados si no se exime a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos, pero ha dejado claro su postura al compararse con ellos: "nosotros somos de izquierdas". (Fuente: Congreso)