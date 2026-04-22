Rufian: "Soprenden que quien se parece más a Abderramán II que al Cid venda pureza"

Madrid, 22 de abril de 2026. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado el término "prioridad nacional" incluido en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, a quienes ha calificado de "racistas", algo que no debería ser "ni decente ni legal", al tiempo que ha recordado que "España fue la cuna de mucha mezcla de gente" por lo que le parece "sorprendente", que gente que "se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador venda pureza", algo que también "pasa en Cataluña". (Fuente: Congreso)