Publicado 12/02/2020 23:08:58 CET

Tras una aparatosa caída de unos dos metros que ha dejado sin respiración al Wizink Center, Joaquín Sabina ha vuelto al escenario para dedicar unas palabras a sus seguidores. "Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuanto lo siento", ha asegurado.