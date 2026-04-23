Saiz critica la "hipocresía" del PP contra la prioridad nacional mientras la pacta en Aragón

Madrid, 23 de abril de 2026. La ministra de Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, ha calificado como "gravísimo" y "anticonstitucional" el pacto del Partido Popular para fomentar la prioridad nacional en el gobierno de Aragón, después de que los populares votaran en contra de una iniciativa de Vox sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados. "Estaban votando en contra de una iniciativa de Vox en relación a la prioridad nacional, cuando a la misma hora estaban pactando el gobierno de Aragón, precisamente fomentando esa prioridad nacional", ha denunciado Saiz, quien ha asegurado que el Ejecutivo estará "muy vigilante" ante esta situación.