Salado ensalza su Diputación como "la más solidaria y colaborativa con alcaldes en la historia"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que la institución provincial es una administración "útil" y ha defendido los proyectos que lleva a cabo para apoyar a los municipios de la provincia. "Yo no creo que ha habido una diputación en la historia más solidaria y colaborativa con los alcaldes y alcaldesas que esta", ha destacado."Mi proyecto estrella es atender a los alcaldes y alcaldesas", ha incidido Salado, quien en una entrevista con Europa Press ha precisado que en los últimos cuatro años la Diputación ha transferido a los ayuntamientos "una media de 120 millones de euros al año; cerca de 480 millones transferidos directamente".