Salado, optimista con las cifras de turismo de Málaga: "No podemos crecer infinitamente"

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, se ha mostrado "optimista" en cuanto a las previsiones turísticas para este año y ha asegurado que los datos de 2024 fueron "muy buenos, espectaculares, y si se repiten en 2025, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo". "Yo siempre lo digo, que no podemos crecer infinitamente", ha apostillado.En una entrevista con Europa Press, Salado ha puesto el acento especialmente en "un factor importantísimo", como es el crecimiento del empleo en el sector turístico, ya que "a pesar de que puedan venir menos turistas, haya menos pernoctaciones, el empleo ha crecido".