La salud bucal se consolida como un pilar para lograr una longevidad saludable

Madrid, 16 de marzo de 2026. La salud bucal es un factor determinante para lograr un envejecimiento saludable. Esta es la principal conclusión obtenida por los expertos reunidos en el VIII Simposio Dentaid SEPA. Reforzar la prevención y el cuidado continuado de la boca es clave para preservar la autonomía, el bienestar y la calidad de vida en un contexto de creciente longevidad. De hecho, las enfermedades periodontales afectan a más del 60% de las personas mayores de 65 años. El 78% de los mayores de 60 años considera fundamental el papel del profesional dental para conservar una buena salud bucal, según una encuesta presentada durante el evento. Los expertos destacan la importancia de adaptar las rutinas de higiene bucal a las necesidades de las personas mayores, especialmente cuando existen limitaciones físicas, deterioro cognitivo o polimedicación. En una sociedad cada vez más longeva, la salud bucal debe ocupar un lugar central en las estrategias de prevención y cuidado a lo largo de la vida, avanzando hacia un modelo más coordinado y personalizado.