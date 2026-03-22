Salud y empresa, entre los estudios más demandados en el Saló de l'Ensenyament

Barcelona, 22 de marzo de 2026. Las grados universitarios y ciclos formativos vinculados a la rama sanitaria y al ámbito empresarial-industrial han sido los estudios que más consultas han concentrado en el Saló de l'Ensenyament 2026, que ha cerrado este domingo sus puertas con una afluencia de más de 100.000 visitantes y 230 expositores. El salón ha ocupado durante cinco jornadas los Palacios 1 y 2 y la Plaça de l'Univers del recinto de Montjuïc En total, en el evento se ha podido encontrar información sobre los 550 grados universitarios y los más de 700 másteres que se imparten actualmente en Catalunya.