Samur-PC forma a 1.800 voluntarios ante la visita del Papa León XIV a Madrid

Madrid, 1 de junio de 2026. Samur-Protección Civil, el servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid, ha continuado este lunes en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena con la formación sanitaria sobre detección de emergencias y primeros auxilios a 1.800 voluntarios que participarán en los actos de la visita del Papa León XIV a la capital a partir de este fin de semana. El jefe de formación a la ciudadanía del Samur del Ayuntamiento de Madrid, Daniel Fernández Castro, ha explicado que están realizando "una mega formación para todos los voluntarios de la visita al Papa, dividida en grupos de 300 personas y a lo largo del día vamos a formar a unos 1.800 voluntarios", en la que se ha impartido instrucción sobre reanimación cardiopulmonar, desfibrilador y atragantamiento.