El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su política migratoria en la que existen unos "principios irrenunciables" y ha acusado al PP de no tenerlos, "de guardarlos en un cajón por miedo a un competidor ideológico". "Los principios no son negociables, se tienen o no se tienen, no se posponen o guardan en un cajón por miedo a un competidor ideológico", ha sentenciado.