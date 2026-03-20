Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en Congreso

Madrid, 20 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este viernes que el segundo decreto negociado con Sumar con medidas de vivienda no cuenta aún con mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, Sánchez ha dicho que es consciente de esta dificultad parlamentaria respecto a la vivienda, si bien el Gobierno de coalición "no va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española". (Fuente: La Moncloa)