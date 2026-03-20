Sánchez anuncia un paquete de 80 medidas que movilizará 5.000 millones

Madrid, 20 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros. "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", ha destacado el jefe del Ejecutivo antes los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, que se ha retrasado más de dos horas, debido a las exigencias de los ministros de Sumar en cuanto a incluir las medidas sobre la prórroga de los contratos de alquiler y el control a los márgenes empresariales. (Fuente: La Moncloa)