Sánchez cree que Felipe González tardará en votar al PSOE porque piensa repetir como candidato

Nueva Delhi, La India, 18 de febrero de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el expresidente Felipe González tardará en volver a votar al PSOE porque él piensa volver a presentarse a las próximas elecciones generales. Así ha respondido hoy en rueda de prensa desde la India, donde se encuentra de viaje oficial, al ser preguntado por las últimas críticas de Felipe González al Gobierno de Pedro Sánchez y a su afirmación de que en las próximas elecciones votará en blanco porque no quiere votar a Pedro Sánchez. (Fuente: La Moncloa)