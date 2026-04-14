Sánchez cree que Trump no debe "ofenderse" por esta visita a China

Madrid, 14 de abril de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera que China pueda intervenir para poner fin a la guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, y considera que es prácticamente el único actor que puede encontrar vías diplomáticas para desescalar la situación. "Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación provocada en Irán y en el Estrecho de Ormuz, más allá de China", ha trasladado Sánchez en una rueda de prensa en Pekín durante su viaje oficial. Además, ha rechazado que su visita pueda molestar al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el presidente chino, Xi Jinping dijese que su país y España están "en el lado correcto de la historia" en referencia a la guerra en Oriente Próximo en la reunión que ambos han mantenido este mismo martes. (Fuente: Moncloa)