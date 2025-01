Sánchez critica las medidas "vintage" del PP en vivienda

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha calificado las medidas propuestas por el Partido Popular en materia de vivienda como "vintage", "porque vuelven a lo mismo", y ha asegurado que "da la sensación de que no han aprendido", o, si lo han hecho, "no les interesa porque están a otra cosa". "Su política de vivienda es volver a liberalizar el suelo como hicieron con la ley del suelo, por tanto pelotazo, por tanto burbuja, por tanto pinchazo de esa burbuja, crisis financiera, desahucios y que luego vuelva 'papá Estado' a rescatar a la banca y pague los desmanes del sector financiero. Esa es su propuesta de vivienda ante el principal problema que tienen los ciudadanos. Y decimos alto y claro que la vivienda es un derecho de todos, no el pelotazo de unos pocos como quiere el PP", ha indicado Sánchez este domingo en Plasencia (Cáceres), en la clausura del 15º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, junto al secretario general extremeño, Miguel Ángel Gallardo.(Fuente: PSOE)