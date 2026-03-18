Sánchez defiende ante Podemos que su 'No a la guerra' es real

Madrid, 18 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el lema del 'No a la guerra' es ya una "realidad" y que solo basta ver las posición de otros ejecutivos y personalidades de la esfera internacional sobre la posición que ha mantenido ante el conflicto de Irán. También ha asegurado su compromiso para proteger a empresas, trabajadores y hogares ante los efectos socioeconómicos coyunturales de esta crisis, para acusar a PP y Vox de que el país estaría inmerso de nuevo en otra "foto de las Azores", como pasó en 2003 con la guerra de Irak, si estuvieran gobernando en La Moncloa. (Fuente: Congreso)