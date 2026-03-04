Sánchez dice que la posición de España es "No a la guerra" y asegura que no teme "represalias"

Madrid, 4 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme "represalias" por mantener esta postura. En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos. (Fuente: La Moncloa)