Sánchez exige a Junts que deje de insultarle y le recuerda que necesita al PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que deje de insultarle, después de que la independentista catalana le haya llamado "cínico e hipócrita" por no cumplir con el acuerdo de investidura, y le ha recordado que si bien es verdad que el PSOE necesita los votos de Junts, los independentistas también requieren los del PSOE para no tener que negociar con quienes desprecian la identidad y autogobierno catalanes, en alusión velada al PP y Vox.(Fuente: Congreso)