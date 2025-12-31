Sánchez hace balance de lo conseguido en 2025: "Este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles un vídeo en el que hace balance de lo conseguido en 2025, destacando las medidas más importantes de cada uno de los doce meses del año. "Hacemos balance de este año, del año 2025, y te cuento cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes", ha señalado Sánchez, que ha asegurado que España "crece como nunca" y ha mencionando la subida de las pensiones mínimas y la aprobación de doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda a principios de año: "Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa".(Fuente: Pedro Sánchez)