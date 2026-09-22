Sánchez no acudirá a la recepción de Trump por la Asamblea General de la ONU

Madrid, 22 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la recepción que ofrece el presidente de EEUU, Donald Trump, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez recibió la invitación la semana pasada, cuando, según Moncloa, su viaje a Nueva York ya estaba cerrado y tenía otros compromisos previstos. "Efectivamente, confirmo que no va a asistir a esa cena. Básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando el viaje estaba todo preparado. Como en otras ocasiones", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. (Fuente: Europa Press, Moncloa, ONU, The White House)