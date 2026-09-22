Sánchez participa en la primera jornada de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Madrid, 22 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en esta jornada de martes en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El líder del Ejecutivo ha estado presente durante el discurso del secretario general de la ONU, António Guterres, antes de emprender su agenda de eventos que, entre otras cosas, le impiden acudir a la recepción organizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. (Fuente: Europa Press / Moncloa / White House / ONU)