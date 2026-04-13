Sánchez pide a China que se implique "más" y exija el cese de la guerra de Irán

China, 13 de abril de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a China más implicación y que exija el fin de la guerra de Irán en cumplimiento del derecho internacional, según ha expresado en su primera intervención del viaje oficial a China que ha comenzado este lunes. "Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania", ha señalado. (Fuente: Moncloa)