Sánchez y Pradales acuerdan siete traspasos en la Comisión Bilateral de Cooperación

Madrid, 27 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, han presidido la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación celebrada esta viernes en Madrida.Allí, ambas administraciones han cerrado siete acuerdos, en el marco de la negociación de traspasos para completar el Estatuto de Gernika, y otros más sobre medidas para reforzar la seguridad pública.Uno de los más destacables, es el acuerdo para la creación de un órgano bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado para la gestión de los tres aeropuertos vascos. (Fuente: Europa Press / Moncloa / Irekia)