Publicado 26/04/2019 19:39:15 CET

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha reconocido este viernes que no se conforma con ser la fuerza más votada en las elecciones generales de este domingo. "Si no gobernamos no ganamos", ha advertido ante más de 2.500 militantes y simpatizantes en Madrid.