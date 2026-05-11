Sanidad confirma PCR negativas en los casos de Barcelona y Alicante

Tenerife, 11 de mayo de 2026. La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó de "buena noticia" el segundo PCR negativo de la mujer de Alicante y explicó que aún tendrá que hacerse una prueba dentro de 48 horas, para a continuación hacer también la cuarentena. "Tanto la mujer de Alicante como la mujer de Barcelona, que habían sido contactos de la mujer que había fallecido en Johannesburgo, las dos han dado negativa a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Le tenemos que hacer a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad. Ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena", agregó. (Fuente: La Moncloa)