Sanidad implanta la derivación desde Atención Primaria a Fisioterapia en toda Andalucía

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de mayo de 2026. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha implantado ya en todos los distritos y áreas de gestión sanitaria de Andalucía el nuevo circuito de derivación desde Medicina de Familia a Fisioterapia en Atención Primaria. Así lo ha anunciado el consejero en funciones, Antonio Sanz, durante una visita hoy a la Unidad de Fisioterapia del Centro de Salud Clara Campoamor, en Mairena del Aljarafe (Sevilla).