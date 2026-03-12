Sanidad presentará un plan común para el abordaje de la enfermedad renal crónica en el SNS

Madrid, 12 de marzo de 2026. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se llevará "un documento de abordaje común de la enfermedad renal crónica para todo el Sistema Nacional de Salud". "Este documento incluye recomendaciones compartidas para el diagnóstico precoz desde la atención primaria, la identificación de las personas de mayor riesgo, las pruebas y los análisis que deben realizarse y la definición de aquellos perfiles de riesgo que permitan detectar antes la enfermedad", ha explicado.