Sanidade ve riesgo de contagio de hantavirus "bajo o moderado" para los españoles en el barco

Santiago De Compostela, 6 de mayo de 2026. El jefe del Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica de la Consellería de Sanidade, Jesús Prego, ha confirmado este miércoles que a bordo del buque desviado a Tenerife por un brote de hantavirus viajan catorce ciudadanos españoles entre los que hay un gallego, Ricardo Hevia, vecino de Cariño (A Coruña), y ha asegurado que, según la última información disponible, "todos ellos en este momento están sanos, no presentaron ninguna clase de síntoma". (Fuente: Xunta de Galicia)