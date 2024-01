Sans (ERC) critica que Colau no tuvo "el mismo interés" por un gobierno de izquierdas en 2019

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha criticado que la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, no tuvo "el mismo interés por un gobierno de izquierdas en la anterior legislatura", en 2019, cuando el candidato de los republicanos, Ernest Maragall, ganó las elecciones en la ciudad. Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes, tras las declaraciones de Colau, que ha afirmado que ve "inminente" un acuerdo entre PSC, BComú y ERC en el Ayuntamiento de Barcelona si hay voluntad política. Sans ha señalado que son Junts y BComú las formaciones que han manifestado su voluntad de entrar en el consistorio, mientras que, según ella, desde ERC no han hecho lo mismo: "No estamos en el momento de tomar ninguna decisión en este sentido".