Sanz aboga por "no correr" en elegir al próximo consejero de Salud

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), que ha asumido provisionalmente las competencias del departamento de Salud y Consumo tras la dimisión, el pasado miércoles, de quien era su titular, Rocío Hernández, ha opinado este viernes que es "preferible no correr" en la elección del nuevo consejero de Salud, así como ha advertido de que, aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, encuentre a "un supermán" para dicho puesto, la "fórmula" que debe seguir para desempeñar su labor pasa por "contar con todos los profesionales y sectores" de su materia.