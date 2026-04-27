Sanz advierte sobre incertidumbres en el acuerdo con Gibraltar y desigualdades persistentes

Algeciras (Cádiz), 27 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado su "preocupación por las incertidumbres que el propio acuerdo con Gibraltar, en el marco del pacto entre el Reino Unido y la Unión Europea, genera en cuestiones fundamentales como la aduana", al considerar que no han sido aclaradas ni siquiera tras la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a la que ha restado relevancia al afirmar que "estuvo diez minutos y se fue". Así, ha advertido de que el próximo 15 de julio, fecha prevista para el derribo de la Verja, "seguirán existiendo desigualdades sociales, económicas y fiscales entre ambos territorios".