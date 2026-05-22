Sanz advierte sobre el incremento de incendios y elogia la labor del Infoca.

Almonte (Huelva), 22 de mayo de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido extremar la precaución ante las altas temperaturas que se van a registrar en el fin de semana y el aumento de incendios forestales de mayor incidencia, de hecho, se activó este jueves la fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la simultaneidad de fuegos registrados en las provincias de Almería, Huelva y Málaga. Además, el consejero ha destacado la "eficacia" del Infoca en estos incendios.