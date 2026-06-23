Sanz alerta sobre tres casos de golpes de calor en Almería, Cádiz y Córdoba.

Córdoba, 23 de junio de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante la situación de aviso de nivel rojo por altas temperaturas, declarado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para distintas zonas de las provincias de Córdoba y Jaén, y de naranja y amarillo en zonas de Sevilla, Málaga, Granada y Almería, ha advertido que en las últimas horas ya se han producido "tres casos confirmados por golpes de calor" en Almería, Cádiz y Córdoba.