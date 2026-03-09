Sanz anuncia la aprobación de un Plan de Acción para la defensa de los consumidores andaluces

El Saucejo (Sevilla), 9 de marzo de 2026. Sanz ha anunciado este lunes en El Saucejo (Sevilla), en la inauguración de la reforma integral del centro de salud, que este miércoles el Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2026-2028 que, ha dicho, "va a permitir poner en marcha medidas para proteger a los consumidores, especialmente los más vulnerables, frente a las nuevas formas de comercio, muy relacionadas con la tecnología y la venta online y que representa nuevos retos a los que debemos dar respuesta". El plan, que cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros, incluye, ha adelantado el consejero, la puesta en marcha a finales del mes de abril de la Hoja Electrónica de Quejas y Reclamaciones (Hoj@), la digitalización de los procesos de información, sistema de arbitraje e inspecciones de consumo, la elaboración de la primera Carta de Derechos de los consumidores que incluye la perspectiva de género o la creación de guías específicas para personas mayores consumidoras y para jóvenes.