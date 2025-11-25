Sanz anuncia que el Hospital de Utrera (Sevilla) estará adscrito al Virgen del Rocío en 2026

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que la Junta de Andalucía ha "iniciado ya los trámites para modificar el decreto que permitirá el cambio de adscripción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Utrera (Sevilla) al Hospital Universitario Virgen del Rocío". "Esto es un camino imparable e irreversible en respuesta a una demanda histórica", ha recordado Sanz, que ha subrayado "que será una realidad en los primeros meses de 2026 y que supone un paso más para continuar mejorando la asistencia sanitaria en el municipio".