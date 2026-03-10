Sanz anuncia la primera piedra del Materno Infantil de Huelva para la próxima semana

Huelva, 10 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este martes en Huelva que la próxima semana se colocará la primera piedra "que pone en marcha el gran proyecto" del Hospital Materno Infantil, así como que "antes de final de mes se concluirá la primera fase de las obras del Chare de Lepe" con las que "se pondrán a punto las zonas de consultas externas, laboratorio y pruebas diagnósticas", lo que ha calificado como "una importante noticia" que "confirma que pueda ser una realidad antes de final de año".