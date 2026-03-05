Sanz asegura toma de decisiones en el Clínico de Málaga ante periodo de alta frecuentación

Sevilla, 5 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha referido este jueves al colapso en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga y ha apuntado a que "estos periodos de alta frecuencia conllevan picos elevados, que lo que requiere es la reacción de reorganización y reforzamiento de los equipos" como se ha hecho para evitar estas situaciones. Sanz, tras ser cuestionado por los periodistas por el colpaso en las urgencias del Hospital Clínico durante una visita en Sevilla a la reforma de las consultas externas del Hospital de San Lázaro, ha señalado que "estamos en un periodo complejo, en un periodo de alta frecuentación y, por tanto, pueden darse en estas circunstancias y en determinados centros, picos elevados de asistencia y de demanda asistencial".