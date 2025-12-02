Sanz celebra el archivo de la denuncia de Amama y exige perdón a la oposición

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha aplaudido este martes el archivo "contundente" de la Fiscalía Provincial de Sevilla de las denuncias presentadas por la Asociación Amama y el Defensor del Paciente por "supuesta manipulación y borrado" de las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama, y ha pedido a los grupos parlamentarios de izquierda que pidan "perdón" a los profesionales sanitarios, a los que, a su juicio, "se les acusó de delitos manipulando y mintiendo".(Fuente: Junta de Andalucía)