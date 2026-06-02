Sanz: "El dispositivo Infoca es el mayor de Europa en medios con nuevas unidades"

Sevilla, 2 de junio de 2026. El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado este martes que "el dispositivo Infoca es el mayor dispositivo en medios de Europa" y ha asegurado que la Junta de Andalucía ha duplicado el presupuesto desde su llegada al Gobierno. Además, Sanz ha destacado que "hemos renovado el 85% de las autobombas" y ha precisado que "este año tenemos ocho nuevas unidades móviles, 108 autobombas y once nodrizas".