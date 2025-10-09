Sanz (Interior Andalucía) recoge el Premio Especial Ciudad de Jerez 2025 concedido al Cecop

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recogido el Premio Especial Ciudad de Jerez, concedido al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en reconocimiento a su eficaz y rápida respuesta ante emergencias, fenómenos meteorológicos adversos y otras situaciones extraordinarias ocurridas durante el último año. La gala de los Premios Ciudad de Jerez 2025 ha contado con la participación del propio consejero y de la alcaldesa de la ciudad gaditana, María José García-Pelayo, según ha informado la Junta en un comunicado. Durante su intervención, Sanz ha destacado que el Cecop "constituye un instrumento esencial para la gestión eficaz de emergencias y situaciones especiales en el municipio".