Sanz niega la destrucción de mamografías en el SAS y pide a Amama "no lanzar infundios"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desmentido este martes "por completo" que se hayan destruido mamografías o historias clínicas de pacientes del cribado del cáncer de mama.Responde así a lo trasladado por la asociación Amama a la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que ha solicitado por escrito que abra una investigación "urgente" e incluso que requise servidores para evitar la "destrucción de pruebas".En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha pedido a Amama "desde el cariño, la cercanía y la solidaridad" que "deje de lanzar infundios y deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud". Una petición que ha trasladado a la oposición, a la que ha exigido que "no difunda bulos alimentados incluso por el Gobierno de España, algo muy grave, para confundir a las andaluzas usando la salud para generar miedo e incertidumbre", ha manifestado el consejero.