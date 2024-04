Sanz no ve "polémica" en el nuevo trabajo del exviceconsejero de Salud andaluz

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado este miércoles que el asunto del nuevo puesto en una aseguradora privada del que fuera viceconsejero de Salud y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, no tiene "polémica" alguna, sino que sólo hay que determinar si se cumple o no la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta.En declaraciones a los periodistas en Málaga, Sanz ha señalado que la Junta, que hasta ahora no había tenido una información oficial, tiene la "obligación y responsabilidad" de garantizar que se cumpla la ley.