Sanz (PP): "Lo que está en juego no es la mayoría absoluta, sino la estabilidad de Andalucía"

Benahadux (Almería), 13 de abril de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha incidido este lunes en que lo que realmente "está en juego" en las próximas elecciones andaluzas "no es la mayoría absoluta" sino "la estabilidad de Andalucía", sentido en el que ha puesto como ejemplo la situación en Extremadura o el bloqueo presupuestario del Gobierno central. Así lo ha trasladado a los medios ante el sondeo de intención de voto de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo elaborado por Sigma Dos para 'El Mundo' por el que el PP-A obtendría el 42,8 por ciento de los votos y entre 55 y 57 escaños, mientras que el PSOE-A caería a su peor resultado histórico con el 22,9 por ciento de los sufragios y entre 27 y 29 diputados.