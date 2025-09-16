Sanz presenta a Andalucía como "dique de contención" de agresiones a la libertad de prensa

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado que en el Gobierno de la Junta se han propuesto que Andalucía se convierta en "un dique de contención de las políticas populistas y de la agresión a la libertad de prensa y al pluralismo".Así lo ha manifestado Sanz durante su intervención en un foro sobre 'Democracia: libertad y medios de comunicación', organizado por el diario La Razón en la sede de la Fundación Cajasol de Cádiz capital, reconociendo que este foro se realice en esta provincia, "cuna de la libertad", al ser aquí donde "nació la libertad de prensa", con aquella Constitución de 1812, conocida como 'La Pepa'.