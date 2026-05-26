Sanz reafirma que no hay novedades en la negociación con Vox y que la estrategia está clara

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de mayo de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido este martes en que "no hay ninguna novedad" con respecto a las negociaciones con Vox para poder echar a andar la legislatura más allá de lo fijado por el presidente en funciones, Juanma Moreno, que ha remarcado su idea de "gobernar en solitario" tras el resultado de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó los comicios con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta.