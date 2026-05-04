Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen'

Madrid, 4 de mayo de 2026. Félix Sanz Roldán, quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, ha aseverado este lunes que el CNI "no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión", sobre la 'Operación Kitchen' en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional durante el juicio al presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas. (Fuente: Audiencia Nacional)