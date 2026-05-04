Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen'

Madrid, 4 de mayo de 2026. Félix Sanz Roldán, quien fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2009 y 2019, ha aseverado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que el centro "no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión", sobre la 'Operación Kitchen', al tiempo que ha negado que denunciara por calumnias al comisario jubilado José Manuel Villarejo por una inquina "personal". Posteriormente ha comparecido Javier Pérez Dolset, empresario investigado en el 'caso Leire Díez', que ha confirmado que entregó en 2022 un 'pendrive' en la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional con tres audios relacionados con la 'Operación Kitchen', que fueron finalmente incorporados a la causa. (Fuente: Europa Press/Audiencia Nacional)