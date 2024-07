Sanz señala 134 piezas pendientes de los ERE y avisa que "el escándalo no ha acabado"

El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha manifestado este martes ante las decisiones del Tribunal Constitucional de ordenar revisar la condena a inhabilitación de la exministra socialista y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, por el "procedimiento específico" de financiación de las prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas; y la anulación de la pena de cárcel del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, ya en libertad, que esta macrocausa aún tiene "134" piezas abiertas.En declaraciones a los medios de comunicación en Andújar (Jaén), Antonio Sanz ha avisado de que "el escándalo de los ERE no ha acabado", insistiendo en que se trata de "un robo sin precedentes" y del "mayor caso de corrupción" de la historia democrática de España, señalando la cifra de 700 millones de euros del dinero público que fue canalizado mediante el citado "procedimiento específico" de financiación de prejubilaciones acordadas en ERE irregulares o innecesarios y ayudas arbitrarias sin publicidad a empresas; lo que le ha llevado a remitirse a la propia sentencia del Supremo, previa al Constitucional, que desestimó los recursos de casación de la gran mayoría de los ex altos cargos de la era socialista de la Junta condenados por la Audiencia de Sevilla por prevaricación o por dicho delito y además malversación.